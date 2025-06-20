Глава Минпросвещения Кравцов: нужно повышать зарплату учителям

Министр считает, что педагоги должны зарабатывать больше с учетом их дополнительной занятости.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Учитель не должен работать больше 36 часов в неделю. Такое заявление сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам министра, в трудовом кодексе сказано, что педагоги должны работать не больше 36 часов в неделю. Однако большую часть времени преподаватели, как правило, тратят на проверку тетрадей, работу со школьниками и подготовку к урокам. Это приводит к дополнительной нагрузке. Поэтому, по мнению Сергея Кравцова, нужно повышать зарплату учителям в соответствии с их занятостью.
«Средняя нагрузка по нашим расчетам должна составлять не более 1,4 ставки», — отметил глава Минпросвещения.
Также министр сообщил, что с начала нового учебного года в школах введут единые стандарты преподавания всех предметов. Таким образом для каждого класса будет четко определено, какие темы изучаются, сколько времени на них отводится и какие программы используют учителя.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр культуры РФ Ольга Любимова назвала востребованные профессии в сфере культуры.
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