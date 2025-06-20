«Чувствую себя в безопасности»: экс-глава МИД Австрии Кнайсль о жизни в РФ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 116 0

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: в России чувствую себя в безопасности

«Чувствую себя в безопасности»: экс-глава МИД Австрии Кнайсль о жизни в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
ПМЭФ 2025

Она переехала в нашу страну два года назад.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала «Известиям» о чувстве безопасности, которое она ощутила после переезда в Россию. Это признание прозвучало на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По словам Кнайсль, в нашей стране она чувствует себя намного безопаснее, чем в странах Европы.

«Да, я чувствую себя в России в безопасности. Я всегда говорю: вещи, которые я могу делать здесь сейчас, были бы невозможны в Австрии. Например, я еду на ночном поезде до Рязани, жду свой поезд на вокзале — а просто ждать на вокзале в провинции уже невозможно в Германии или Австрии. <…> Я знаю, как обстоят дела в Южной Африке, в таких странах, как Колумбия или Мексика — там это уже невозможно. И когда это еще было возможно в Австрии или Германии, я говорила: „Слава богу, я в Европе, а не в Мексике“. Но теперь ситуация изменилась во многих европейских городах — и, к сожалению, не только там», — рассказала экс-министр Австрии.

Она призналась, что процесс адаптации к жизни в другой стране еще идет. Например, у Кнайсль даже спустя два года после переезда в РФ все еще есть проблемы с русским языком. Кроме того, с возрастом к ней пришли проблемы со здоровьем.

Однако произошло и много хорошего. Например, она приобрела дом в Рязанской области и сейчас занимается его ремонтом. Кнайсль также ездит с лекциями в разные регионы России. Она была в Екатеринбурге, Хабаровске и Великом Новгороде.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил о потере нейтралитета своей страны.

Тема:
ПМЭФ 2025
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