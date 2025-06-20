Силуанов: Россия решительно настроена на возращение замороженных активов

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Ангелина Халина
Ангелина Халина Эксклюзив 57 0

Антон Силуанов заявил, что Москва нацелена на любые шаги, дабы вернуть российские деньги обратно в страну.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

Министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в студии «Известий» рассказал о том, что Россия будет бороться за возвращение замороженных западными странами валютных резервов.

«Нет, не попрощались. Это наши деньги, и просто так дарить такие суммы, да и какие суммы бы ни были, это неправильно. Будем биться до последнего», — подчеркнул Силуанов.

Ранее, по итогам саммита министров финансов в Канаде, страны «Большой семерки» отказали в возвращении замороженных в 2022 году активов.

Президент России Владимир Путин называл такие действия «воровством».

Кроме того, Европа заявляла, что передаст 900 миллионов резервов России на вооружение Украины. Такие действия показали нежелание европейских стран в урегулировании конфликта.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Антон Силуанов также заявлял о том, что пока не поступало заявок на возвращение западных компаний на территорию Российской Федерации. Тем не менее, по словам министра, их заинтересованность в этом вопросе увеличивается и в случае чего будут приниматься решения.

Тема:
ПМЭФ 2025
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