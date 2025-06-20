Силуанов: Россия решительно настроена на возращение замороженных активов

Антон Силуанов заявил, что Москва нацелена на любые шаги, дабы вернуть российские деньги обратно в страну.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) в студии «Известий» рассказал о том, что Россия будет бороться за возвращение замороженных западными странами валютных резервов.
«Нет, не попрощались. Это наши деньги, и просто так дарить такие суммы, да и какие суммы бы ни были, это неправильно. Будем биться до последнего», — подчеркнул Силуанов.
Ранее, по итогам саммита министров финансов в Канаде, страны «Большой семерки» отказали в возвращении замороженных в 2022 году активов.
Президент России Владимир Путин называл такие действия «воровством».
Кроме того, Европа заявляла, что передаст 900 миллионов резервов России на вооружение Украины. Такие действия показали нежелание европейских стран в урегулировании конфликта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Антон Силуанов также заявлял о том, что пока не поступало заявок на возвращение западных компаний на территорию Российской Федерации. Тем не менее, по словам министра, их заинтересованность в этом вопросе увеличивается и в случае чего будут приниматься решения.
- 20 июн
- Путин не исключил, что Россия «заберет» Сумы
- 20 июн
- Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
- 20 июн
- Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
- 20 июн
- Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
- 20 июн
- КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
- 20 июн
- Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
- 20 июн
- Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»
- 20 июн
- «Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
- 20 июн
- Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
- 20 июн
- Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи
Читайте также
80%
Нашли ошибку?