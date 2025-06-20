Также президент РФ отметил снижение инфляции.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ключевая задача на 2025 год — это переход российской экономики к сбалансированному росту. Это заявление сделал президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Наша важнейшая задача текущего года — обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — отметил президент РФ.
По словам Владимира Путина, годовая инфляция уже снизилась ниже 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Он отметил, что это еще достаточно высокий показатель, но таргетирование инфляции продолжается. Здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центробанка.
В 2025-м программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
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