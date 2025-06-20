В НМГ объявили о планах создать лабораторию для диалога ученых и креативных кадров

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 34 0

Баланова: НМГ решила создать лабораторию для диалога ученых и креативных кадров

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

Забота о будущем — часть миссии компании.

Национальная Медиа Группа (НМГ) приняла решение создать футурологическую лабораторию, предназначенную для диалога ученых и креативных кадров с целью создать образ мечты будущего российского общества. Об этом 20 июня сообщила «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Она назвала заботу о будущем частью миссии компании. По ее словам, в настоящее время стоит задача сформулировать тренды, в которых заинтересовано общество, в том, как НМГ видит «прекрасное далеко», а не ближнюю перспективу, а также то, как сформировать образ мечты для совершения великих открытий и прорывов.

Баланова подчеркнула, что Россия имеет огромную культуру построения собственного представления о будущем. По ее словам, эту историю заложила советская фантастика. Она отметила, что РФ является лидером привилегированного клуба небольшого числа стран, которые строят свои образы мечты и будущего.

«НМГ создает футурологическую лабораторию в качестве площадки для дискуссии ученых, представителей общества и творцов из всех креативных индустрий. Исследование „Эскизы будущего“ — первый проект лаборатории, оно закладывает фундамент для дальнейшей работы и исследует, какие образы и идеи о будущем могут использоваться в искусстве и вдохновлять россиян. Ведь забота о будущем — это важная государственная и общественная задача, в которой креативные индустрии могут и должны играть значимую роль», — отметила Баланова.

В рамках ПМЭФ-2025 Светлана Баланова ранее в этот день приняла участие в сессии «Эскизы будущего. Как смоделировать сценарии и образы «прекрасного далека».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
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