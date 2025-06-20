Путин: ИИ помог снизить уровень правонарушений

Москва — стала ярким примером положительных изменений в этом вопросе.
Фото: 5-tv.ru
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Внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ) позволило снизить количество правонарушений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).
«Внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта позволило кардинально снизить количество правонарушений», — пояснил глава РФ.
Одним из ярких примеров этого, по словам Путина, стала столица России — Москва.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Программа форума включает более 200 сессий и мероприятий, объединенных пятью смысловыми блоками: «Мировая экономика: новая платформа глобального роста», «Российская экономика: новое качество роста», «Человек в новом мире», «Среда для жизни» и «Технологии: стремление к лидерству».
Ранее 5-tv.ru писал о том, РФ нужны свои цифровые решения для укрепления внешней торговли.
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