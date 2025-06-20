Путин: РФ нужны свои цифровые решения для укрепления внешней торговли

Президент Владимир Путин предложил перевести на «цифру» и платформенные решения весь транспортный контур России. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Собственные независимые решения, в том числе цифровые, нужно использовать для укрепления инфраструктуры внешней торговли — имею в виду логистику, страхование и платежные системы. У нас уже заработала государственная система электронных перевозочных документов. <…> Будем переводить на „цифру“ и на платформенные решения весь транспортный контур России», — заявил президент.

Глава государства добавил, что необходимо создать национальную цифровую транспортно-логистическую платформу.

ПМЭФ традиционно служит площадкой для ключевых заявлений Владимира Путина, отражающих стратегические приоритеты развития страны и ее позиции в мировой экономике.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».