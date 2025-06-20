Великобритания эвакуировала своих послов из консульства Ирана

Великобритания приняла решение временно эвакуировать сотрудников своего посольства в Иране из-за растущей напряженности в регионе, связанной с обострением конфликта между Израилем и Исламской Республикой. Об этом сообщили в газете The Times of Israel, ссылаясь на британское правительство.

«Мы приняли меры предосторожности и временно отозвали британский персонал из Ирана», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что эвакуация носит временный характер, а дипломатическое представительство продолжает функционировать в удаленном формате.

Кроме того, ранее стало известно, что Лондон заранее вывез семьи своих дипломатов из Ирана, буквально за несколько дней до начала израильских ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Эвакуация британских граждан совпала по времени с аналогичными мерами, предпринятыми США в отношении части своих представителей.

Ранее в 5-tv.ru рассказывали о том, что причины начала конфликта Ирана и Израиля надуманы. Если бы у страна, действительно, была бы близка к созданию ядерного оружия, напасть на нее не решились бы.