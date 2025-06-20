Иранский ядерный потенциал Тель-Авив рассматривает как угрозу для своего существования. Но оправдан ли этот страх?

Израиль атаковал ядерные объекты Ирана, так как видит в них «экзистенциальную угрозу» для своего существования. Но едва ли эти опасения можно назвать объективными, ведь даже истинные противники не используют такое оружие против Тель-Авива. Об этом в материале EADaily заявил историк, преподаватель Российско-Армянского университета в Ереване Владимир Ружанский.

В качестве примера он привел Пакистан — страну, которая не признает государство Израиль, считает врагом и имеет возможности для уничтожения, но не делает этого, обладая собственным ядерным оружием уже около 30 лет.

«И в Израиле про Пакистан совсем не вспоминают. То ли забыли, что такое государство есть на карте мира (совсем не маленькое, заметьте), то ли не знают вовсе о его существовании. Почему так?» — задается вопросом эксперт.

Ружанский полагает, что именно ядерный потенциал Пакистана — ключевой фактор. У мусульманской страны он есть, потому Израилю она и не интересна. И если бы он был у Ирана или Сирии, пыл премьера Биньямина Нетаньяху это бы охладило. И вообще исключило вероятность агрессии против этих стран из любой точки мира. Как, например, КНДР никто не трогает уже более 70 лет. Опять же из-за ядерного оружия.

«А вот если у страны нет ядерного оружия, то у некоторых политиков вроде Нетаньяху подобная ситуация приводит буквально к паранойе. Речь в данном случае, об Исламской республике Иран, в которой разработка ядерного оружия официально запрещена», — заявил историк.

По словам Ружанского, вот уже полвека Иран не развязывает войны, но остается мишенью США, Британии и Израиля. Если бы у страны было атомное оружие, на ее территории не разрывались бы сегодня снаряды. Оно могло бы уберечь от атак Ирак, Сирию и Ливию в свое время. И здесь на первый план выходит вопрос о ядерном равенстве. Почему одним можно, а другим — нет?

Достичь этого равенства, считает Ружанский, можно только в условиях многополярного мира. Кроме того, помимо Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны существовать альтернативные организации. Такую можно было бы создать при БРИКС. Историк настаивает, что союзу пора задуматься и о единой военной организации, в рамках которой страны гарантировали бы друг другу безопасность. Но сейчас гибнут люди, потому что судьбы войны и мира решают только «исключительные» страны, что противоречит не только демократии, но и элементарной логике.

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