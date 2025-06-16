Семьи британских дипломатов в Иране вывезли из страны до ударов Израиля
Сами сотрудники посольств остались.
Фото: www.globallookpress.com/Stefan Auth
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Семьи британских дипломатов, работающих в Иране, улетели из страны накануне начала ударов Израиля. Об этом пишет The Daily Telegraph.
Согласно официальной версии, чиновники просто ожидали ухудшения ситуации и потому отправили семьи домой. При этом, сами дипломаты остались в Иране.
Также журналисты отмечают, что Великобритания не подготовила план эвакуации для граждан страны, которые находятся в Израиле.
Война Израиля и Ирана
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восстающий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.
В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре, который вспыхнул на электростанции в Хайфе после атаки Ирана.
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