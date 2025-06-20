Ковальчук рассказал о перспективах выращивания органов в мини-пигах
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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По словам Михаила Ковальчука, это станет возможно в рамках реализации проекта по решению вопроса о продлении жизни.
Карликовые свиньи подходят для выращивания донорских органов, которые в дальнейшем можно будет трансплантировать человеку. Ученые будут видоизменять биоматериал под пациента. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии «Здоровое долголетие без компромиссов» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Как отметил глава НИЦ, во Всероссийском научно-исследовательском институте радиологии и агроэкологии в Обнинске сейчас создается центр трансплантологии. В нем будут заниматься выращиванием органов в мини-пигах. Так как именно этот вид животных подходит для этих целей.
«Мы завозим мини-пигов, они наиболее подходящая модель для выращивания органов. Это прямое отношение к здоровому долголетию. Вы выращиваете органы, свиньи просто фиксируются, и они как инкубатор для выращивания органов», — отметил Ковальчук.
Затем выращенные органы будут пересаживать обезьянам из Комплекса медицинской приматологии в Сочи. Именно там занимаются изучением обезьян-долгожителей. У этого учреждения есть единственные в мире обезьяны пожилого возраста.
Ковальчук добавил, что при пересадке органов от мини-пигов обезьянам ученые смогут «нокаутировать гены, чтобы не было отторжения терапии». Также, по его словам, реализация проекта по решению вопроса о продлении жизни начнется в этом году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ковальчук сообщил о главном подходе научно-технологического развития России.
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