Никарагуа работает над альтернативой Панамскому каналу

Страна приглашает присоединиться к проекту Россию и Китай.
Фото: www.globallookpress.com/Diego Lezama
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Власти Никарагуа разрабатывают проект альтернативы Панамскому каналу. Об этом в беседе с журналистами «Известий» в рамках ПМЭФ-2025 заявил спецпредставитель президента страны по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.
«У Панамского канала есть реальные физические вызовы. А единственная страна в мире, которая может построить канал и сделать его фактически осуществимым с точки зрения экономического дохода и различных геологических аспектов, это именно Никарагуа. Это канал был в проекте на протяжении сотен лет. У нас ведь была конкуренция с Панамой. Теперь это приобрело особое значение», — подчеркнул чиновник.
Более того, Никарагуа считает, что такие грандиозные планы могут заинтересовать ее партнеров, в частности Россию и Китай. Ортега был уполномочен пригласить страны присоединиться к проекту.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Меж тем, президент США Дональд Трамп уверен: корабли США должны бесплатно проходить через Панамский канал. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.
Панамский канал был построен Инженерным корпусом армии США и тысячами панамских рабочих. Ежегодно через него проходит около 40% контейнерных перевозок в Америку.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что хочет «вернуть» Панамский канал, правда, о том, как эти цели будут достигаться, умолчал.
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