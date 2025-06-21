Зеленский срочно собрал военных после выступления Путина на ПМЭФ

Президент Украины Владимир Зеленский срочно собрал военных после выступления российского лидера Владимира Путина на планерном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом сообщает РИА Новости.

«Ставка — был очень подробный доклад по фронту. Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничье», — сказал Зеленский.

Во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин сказал, что действия российской армии в Сумской области продиктованы логикой того, как продолжается противостояние между Россией и Украиной.

Он напомнил, что пособники киевского режима постоянно обстреливают приграничные территории РФ, поэтому мы были вынуждены создавать буферную зону, чтобы обеспечить безопасность мирных граждан.

Также Владимир Путин подчеркнул, что военные могут «забрать» город Сумы. Однако изначально такой задачи не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как ВС РФ создают буферную зону в Сумской области.