Щербаков о состоянии Талызиной незадолго до смерти: «Не очень хорошо выглядела»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 227 0

Борис Щербаков виделся с Валентиной Талызиной за несколько дней до ее смерти

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Артист виделся со звездой «Иронии судьбы» всего несколько дней назад.

Внешний вид звезды фильма «Ирония судьбы» Валентины Талызиной незадолго до ее смерти был болезненный. Об этом рассказал 5-tv.ru народный артист Борис Щербаков. Новость о ее кончине стала настоящим шоком для актера, ведь он виделся с коллегой всего несколько дней назад.

«Только что, буквально три-четыре дня я с ней на телевидении виделся. Нуда, она не очень хорошо выглядела, очень худенькая… Очень жалко, что ее не стало», — сказал Щербаков.

Он назвал Талызину величайшей актрисой нашего времени и замечательным человеком.

«Это был очень трогательный, нежный, отзывчивый, очень добрый человек», — отметил Щербаков.

Артист также рассказал, что около восьми лет играл вместе с Талызиной, и для него каждый спектакль с ее участием был настоящим праздником.

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина скончалась 21 июня на 91-м году жизни. Она играла в таких фильмах, как «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Афоня», «Женитьба» и многих других.

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