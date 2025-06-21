«Мать родную продадут»: Антон Кобяков про поведение британцев

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 64 0

Кобяков: британцы готовы мать родную продать, чтобы поссорить Россию и Украину

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Советник президента РФ напомнил, что они столетиями занимались пиратством, терроризмом, подстрекательством и манипулированием другими.

Британцы готовы «мать родную продать», чтобы поссорить Россию и Украину. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на итоговом брифинге ПМЭФ-2025.

Кобяков напомнил, что британцы столетиями занимались пиратством, терроризмом, подстрекательством и манипулированием другими.

«Это их естественная среда, позволившая ей в свое время стать владычицей моей», — сказал он.

Кроме того, Европа готова потратить 800 миллиардов евро на подготовку к конфликту с Россией. Однако они должны понимать, что конфликт России и Украины — это конфликт внутри русского мира, и участие стран Запада в нем — это интервенция, добавил советник президента РФ.

«Понятно, что они мать родную продадут, чтобы поссорить нас, посеять конфликт. Но, думаю, что они в конечном итоге надорвутся», — заключил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сказал об ударе по российской экономике. Модератор дискуссии на ПМЭФ сослался на исследования, согласно которым война якобы ее убивает. На что получил в отчет четкие статистические данные.

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