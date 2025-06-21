Поводом заявления стал инцидент, произошедший в Казахстане.

Режим президента Украины Владимира Зеленского становится все опаснее не только для России, но и для других стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог», — сказано в ее заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Захарова подчеркнула: Москва осуждает подобные действия в адрес союзников и считает необходимым, чтобы международные организации отреагировали на происходящее. Поводом, по ее словам, стал инцидент в Казахстане, который, как считает дипломат, «доказывает необходимость укрепления мер коллективной безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова раскрыла одну из задач гибридного давления Запада. По ее словам, цель — ослабить экономическую устойчивость Европейского союза. За последние годы ЕС заметно усилил свои позиции в мире: экономика укрепилась, а евро стала стабильной валютой. Доллар, как подчеркнула Захарова, такой поддержки не имеет.