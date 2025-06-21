Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы
Президент государства подтвердил готовность к сотрудничеству для укрепления доверия.
Фото: Reuters/Iran's Presidential website
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Иран выразил готовность к переговорам по ядерной программе. При этом власти страны исключают вероятность окончательного прекращения работы атомной промышленности. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
«Мы готовы к диалогу и сотрудничеству в целях укрепления доверия в сфере мирной ядерной деятельности. Однако мы категорически не приемлем сведение ядерной деятельности к нулю», — привело его слова в Telegram-канале агентство Nournews.
В материале Газета.ру отметили, Пезешкиан дал обещание, что сокрушительно ответит на длящуюся агрессию от Израиля.
В процесс разговора Макрон осудил израильские атаки, которые были совершены на ядерные объекты Исламской Республики. Также он подчеркнул, что Франция не причастна к подготовке этих ударов.
До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявлял о готовности Исламской Республики к переговорам, однако для начала, по его словам, необходимо прекратить агрессию со стороны Израиля. Глава иранского МИД пояснял, что участие США в атаках Израиля на Иран стало бы «очень прискорбным» и «чрезвычайно опасным для всех».
Ранее, писал 5-tv.ru, Израиль атаковал ядерный объект Ирана в Исфахане.
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