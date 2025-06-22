В Свердловской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме

Есть пострадавшие.

В Свердловской области — в городе Серов — произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-службе МЧС по региону.

По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир на самом верхнем этаже — на пятом. В результате этого возгорание не началось. Из-за взрыва были повреждены чердачное покрытие дома, а также помещение, где случился хлопок. Подробности инцидента выясняются.

В сообщении ведомства сказано, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Их передали врачам, приехавшим на место. Погибших нет. Всего из пятиэтажного дома были эвакуированы 240 жильцов.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают разбор обрушившихся строительных конструкций. В ликвидации последствий задействованы 29 человек и 9 единиц специальной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв газа. В результате того инцидента пострадали три человека. Ударная волна от взрыва газа повредила соседние многоэтажки. ЧП случилось в мае этого года.