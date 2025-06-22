В Свердловской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 32 0

В городе Серов произошел взрыв газа в многоквартирном доме

В Свердловской области произошел взрыв газа в пятиэтажном доме

Фото: © РИА Новости/Сергей Мирный

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Есть пострадавшие.

В Свердловской области — в городе Серов — произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-службе МЧС по региону.

По предварительной информации, хлопок газовоздушной смеси произошел в одной из квартир на самом верхнем этаже — на пятом. В результате этого возгорание не началось. Из-за взрыва были повреждены чердачное покрытие дома, а также помещение, где случился хлопок. Подробности инцидента выясняются.

В сообщении ведомства сказано, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Их передали врачам, приехавшим на место. Погибших нет. Всего из пятиэтажного дома были эвакуированы 240 жильцов.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают разбор обрушившихся строительных конструкций. В ликвидации последствий задействованы 29 человек и 9 единиц специальной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в многоквартирном доме в Ставрополе произошел взрыв газа. В результате того инцидента пострадали три человека. Ударная волна от взрыва газа повредила соседние многоэтажки. ЧП случилось в мае этого года.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:46
«Вон из моей жизни!» — Шаляпин рассказал о конфликте с Дробышем
10:29
«Движемся в правильном направлении»: Захарова о переговорах РФ и Украины
10:15
«Грубое нарушение»: в конгрессе назвали атаку США на Иран основанием для импичмента Трампу
9:58
От спорта до творчества: как развивается инклюзивное волонтерство в столице
9:45
Все в порядке: МАГАТЭ не зафиксировало радиационных утечек после ударов США по Ирану
9:27
Точка притяжения для сотрудничества: итоги ПМЭФ-2025

Сейчас читают

«Хотелось бы дочку»: Петр Кислов тайно женился на 24-летней актрисе
«Города-побратимы»: мэр Мариуполя выступил на празднике «Алые паруса»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025