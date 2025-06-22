В ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране
В ЦАХАЛ заявили о серии атак по военным целям в Иране
Фото: Reuters/Rami Shlush
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США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала серию боевых атак по военным целям на запад Ирана. Об этом сообщили представители вооруженных сил страны в своем Telegram-канале.
«Военно-вооруженные силы (ВВС) Израиля начали серию ударов по военным целям на западе Ирана», — говорится в публикации.
Помимо этого, сообщается об успешных ударах по иранским бойцам и ракетным установкам, которые исламская республика готовилась запустить по территории Израиля.
В ночь на 13 июня израильская сторона начала массированные атаки по военным и ядерным объектам Израиля. Это произошло накануне шестого раунда переговоров США и Исламской Республики по ядерной сделке. Вечером того же дня Иран ответил боевым ударом по противнику.
Затем стало известно о том, что ВВС США напали 21 июня на три цели в ядерной инфраструктуре Фордо, Натанзы и Исфахана.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Организации Объединенных Наций удары США по Ирану назвали прямой угрозой для всего мира.
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