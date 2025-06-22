ВСУ потеряли более 70 боевиков при ударе по полигону в Херсонской области

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 26 0

Также уничтожен расчет ПВО с дроном перехватчиком типа «Таран».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Минобороны РФ; 5-tv.ru

ВС РФ обнаружили учебно-тренировочный полигон украинских боевиков в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ВС РФ по военному объекту противника наши бойцы нанесли ракетный удар боеприпасом с кассетной боевой частью.

Уничтожено более десяти автомобилей противника. Потери личного состава ВСУ — более 70 боевиков. ВС РФ также уничтожили прикрывавший полигон расчет ПВО с дроном-перехватчиком типа «Таран».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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