Властелин кольца: звезду «Хоббита» Мартина Фримена застали в ювелирном бутике

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 31 0

Актер Мартин Фримен купил обручальное кольцо

Властелин кольца: звезду «Хоббита» Мартина Фримена застали в ювелирном бутике

Фото: Marechal Aurore/ABACA/ТАСС

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Актер встречается с Рейчел Бенаисс уже пять лет.

Британского актера, известного ролями доктора Ватсона в сериале «Шерлок» и Бильбо Бэггинса в фильмах «Хоббит», Мартина Фримена заметили в северном Лондоне выбирающим обручальное кольцо. Об этом сообщает The Sun.

Знаменитость был одет в неприметную джинсовую куртку и бейсболку — пытался, как его герой в «Хоббите», остаться незамеченным. Но от папарацци он так и не скрылся.

«Мартин был сосредоточен на определенном кольце, которое привлекло внимание в передней части витрины в центре. Он даже позвал продавца, чтобы тот указал, на какое кольцо он хочет посмотреть. Он был в кепке, чтобы иметь возможность остаться инкогнито», — заявили в издании.

Сообщается, что актер выбрал кольцо с бриллиантом и аквамарином стоимостью 4,5 тысячи британских фунтов.

Мартин Фримен ранее состоял в отношениях с британской актрисой Амандой Аббингтон. Пара познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Только мужчины». В 2005-м у артистов родился сын Джо, а спустя четыре года на свет появилась дочь — Грэйс. Однако до свадьбы так и не дошло. В 2016 году актеры расстались, оставшись хорошими друзьями. Но одиночество звезды «Шерлока Холмса» долго не продлилось. Уже в 2020-м стало известно о романе Фримена с французской актрисой Рейчел Бенаиссой. Спустя год пара впервые вышла в свет, однако возлюбленные до сих пор не спешат высказываться о своей личной жизни.

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