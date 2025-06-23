США пригрозили Ирану жестким ответом за угрозу блокировки Ормузского пролива

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По словам Марко Рубио, подобный шаг приведет к глобальному энергетическому кризису, а также «экономическому самоубийству» Исламской Республики.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Iranian Army Office; 5-tv.ru

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Война Израиля и Ирана

Самым болезненным ответом Ирана на действия США может стать блокада важнейшего для всего мира морского пути. Тегеран угрожает, что Ормузский пролив — важная точка маршрута, ведущего в Индийский океан, может быть перекрыт уже в ближайшее время. Парламент республики уже одобрил это решение, дело лишь за советом безопасности. В Вашингтоне не скрывают, что всерьез опасаются такого развития событий, и предупредили, что, заблокировав столь значимую транспортную артерию, Иран напрашивается на серьезные последствия.

«Если они перекроют Ормузский пролив, это будет еще одной ужасной ошибкой с их стороны. Иран просто совершит экономическое самоубийство. А мы оставляем за собой возможность отреагировать на это. Ведь и другие страны будут вовлечены, это ударит по их экономике гораздо больше, чем по нашей. Так что, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, это станет большой эскалацией конфликта и вызовет ответ не только с нашей стороны», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Впрочем, по мнению экспертов, подобными заявлениями Рубио довольно неумело пытается уменьшить значимость Ормузского пролива для мировой торговли. Именно через него проходит до 40% мирового потока нефти. В случае полной блокады неизбежный срыв поставок сырья в США и Европу приведет к стремительному росту цен. Известно, что в последние часы более 50 нефтяных танкеров пытаются как можно быстрей миновать пролив, чтобы не застрять вблизи зоны конфликта.

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