На юге России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
В ближайшие дни в Крыму и Краснодарском крае ожидается аномальная жара.
Фото, видео: Валерий Матыцин/ТАСС; 5-tv.ru
Аномальная жара совсем скоро придет в южные регионы нашей страны.
В Крыму и Краснодарском крае объявили «оранжевый» уровень опасности. Температура, по прогнозам, достигнет плюс 35 градусов. Долгое время не будет ни ветра, ни осадков, что сделает пребывание в городах особенно трудным. Вообще это лето может стать одним из самых теплых за последние годы.
Совсем иная ситуация в центральной России. В Москве и Петербурге всю неделю пасмурно. Возможны кратковременные дожди. А температура будет держаться на уровне плюс 20 градусов, что на 4-5 градусов ниже нормы.
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