На юге России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

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В ближайшие дни в Крыму и Краснодарском крае ожидается аномальная жара.

Фото, видео: Валерий Матыцин/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Аномальная жара совсем скоро придет в южные регионы нашей страны.

В Крыму и Краснодарском крае объявили «оранжевый» уровень опасности. Температура, по прогнозам, достигнет плюс 35 градусов. Долгое время не будет ни ветра, ни осадков, что сделает пребывание в городах особенно трудным. Вообще это лето может стать одним из самых теплых за последние годы.

Совсем иная ситуация в центральной России. В Москве и Петербурге всю неделю пасмурно. Возможны кратковременные дожди. А температура будет держаться на уровне плюс 20 градусов, что на 4-5 градусов ниже нормы.

Тема:
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