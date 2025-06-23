На юге России объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Аномальная жара совсем скоро придет в южные регионы нашей страны.

В Крыму и Краснодарском крае объявили «оранжевый» уровень опасности. Температура, по прогнозам, достигнет плюс 35 градусов. Долгое время не будет ни ветра, ни осадков, что сделает пребывание в городах особенно трудным. Вообще это лето может стать одним из самых теплых за последние годы.

Совсем иная ситуация в центральной России. В Москве и Петербурге всю неделю пасмурно. Возможны кратковременные дожди. А температура будет держаться на уровне плюс 20 градусов, что на 4-5 градусов ниже нормы.