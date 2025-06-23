Каждый третий россиянин не хочет работать летом

Около 34% россиян готовы отказаться от части заработка, лишь бы меньше работать летом. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на опрос, проведенный среди более двух тысяч человек.

При этом 41% респондентов предпочитают сохранять привычный график, используя лето для традиционного отпуска. Еще четверть участников опроса (25%) напротив, стремятся подзаработать в теплое время года и берут дополнительные смены и подработки, чтобы накопить на отдых.

Среди тех, кто особенно не хочет работать летом, 17% признались, что периодически оформляют отпуск за свой счет или даже увольняются, чтобы провести лето в свободном режиме. Подобную практику чаще всего выбирают представители IT-сферы и творческих профессий — дизайнеры, редакторы, копирайтеры.

Кроме того, 24% опрошенных сообщили, что тратят свои накопления на летний отдых. Год назад таких было меньше — 16%.

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