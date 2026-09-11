Премьер Индии по-русски написал об экономическом партнерстве с Россией

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 41 0

В своем посте Нарендра Моди отметил рост деловых связей между двумя странами.

Премьер Индии по-русски написал о партнерстве с РФ

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Hindustan Times

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об укреплении экономического взаимодействия с Россией, опубликовав сообщение в социальной сети X на русском и английском языках.

В своем посте индийский лидер отметил рост деловых связей между двумя странами и рассказал об участии вместе с президентом России Владимиром Путиным в мероприятии «Иннопром» в Нью-Дели.

«Индийско-российское экономическое партнерство продолжает набирать обороты. Я и президент Путин приняли участие в „Иннопроме“ в Нью-Дели, собравшем представителей нескольких компаний из обеих стран, что отражает растущую глубину нашего делового взаимодействия», — написал Моди на русском.

В пятницу, 11 сентября, Путин и Моди встретились на полях саммита БРИКС в Индии. Лидеры провели переговоры в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапан» в Нью-Дели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нарендра Моди подарил Владимиру Путину русскоязычное издание древнеиндийского трактата «Тирукурал». Красивый жест политик сделал в начале переговоров с российским лидером. Трактат представляет собой сборник стихотворных афоризмов на тамильском языке и считается одной из древних и почитаемых книг индийского народа тамилов.

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