В Бурятии мужчина подстрелил сына при попытке спасти его от медведя

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Инцидент произошел недалеко от села Инзагатуй.

Отец случайно ранил сына при попытке защитить его от медведя

Фото: www.globallookpress.com/Jiang Fan

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В Джидинском районе Бурятии мужчина выстрелил в сторону медведя, который напал на его сына, но случайно попал в родственника. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел недалеко от села Инзагатуй. По предварительным данным, 28-летний местный житель находился возле леса, где загонял скот, когда на него вышел хищник.

Услышав крики о помощи, отец мужчины попытался отпугнуть медведя и открыл огонь. Однако одна из пуль попала не в зверя, а в ногу сына. Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением.

Медведь после случившегося скрылся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее о встрече с хищником рассказал музыкант Нияз Садыков, исполнивший роль Виктора Цоя в фильме «Груз 200». По его словам, во время поездки по лесу в Ленинградской области он случайно свернул с дороги и оказался рядом с медведем. Садыков рассказал 5-tv.ru, что заметил зверя примерно в пяти метрах от себя, после чего попытался уехать. По словам музыканта, медведь некоторое время двигался следом за ним, а из-за сбоя навигатора дорога стала еще сложнее.

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