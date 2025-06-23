Возмутители спокойствия: ночной велозаезд в Петербурге завершился уголовным делом

Полицейские задержали 113 человек, среди них — 12 несовершеннолетних.

В Петербурге будут судить организаторов и участников ночного заезда на велосипедах. Попхожие вечеринки проходят в Северной столице регулярно. Но в это раз в ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Почему заезд пошел не по плану — разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Кадры погони — словно за бандой опасных преступников. Полицейские ловят велосипедистов. Целую ночь любители двухколесного транспорта держали в напряжении весь Василеостровский район.

Велосипедисты сами сняли на видео все свои похождения.

Это уже продолжение. Прямо под окнами жилых домов экстремалы выполняют сложнейшие трюки. Толпа одобрительно кричит.

Компания велосипедистов проводила время в Линейном парке на улице Кораблестроителей. Они обкатывали своих железных коней, выполняли различные трюки, слушали музыку и громко кричали. Это и не понравилось местным жителям. Они вызвали полицию.

В ответ на просьбы полицейских вести себя потише— ответили руганью. Людям в форме ничего не оставалось кроме как применить силу. Тогда кто-то оказал сопротивление, кто-то укатил в ночь. А кто-то пытался сделать вид, что не имеет к вечеринке никакого отношения.

Полицейские задержали 113 человек, среди них 12 несовершеннолетних. Ночь возмутители спокойствия провели в отделениях, но все равно не успокоились.

Задержанные уверяли, что не планировали дебош. Собираются на ночные заезды не первый год. В этом году участвовали 300 велосипедистов. О сходке узнавали через друзей и в соцсетях.

«Объявляется пост в группе с определенными точками — где будут выполняться все трюки. Они называются спотами. Таких спотов около пяти», - рассказал один из участников велозаезда Даниил.

А вот еще один пример. Первого мая по Невскому проспекту проехали сотни велосипедистов. Они появились внезапно и помешали движению.

«Массовые мероприятия надо согласовывать. С ГИБДД, то есть ГАИ, с администрацией города, с родительскими комитетами. Но в последние годы получается голосование от всех комитетов и от ГИБДД на проведение какого-то белого мероприятия. Формально это как-то возможно, но по факту это нереально», — поделился руководитель «Петербургского велоообщества» Павел Хусу.

По словам участников найтрайта, конфликт с полицией затеяли два иногородних велосипедиста. Это они якобы начали оскорблять сотрудников. И уже после двухколесную сходку на Васильевском острове приравняли к несогласованному митингу.

Большинство велосипедистов уже отпустили со штрафом за мелкое хулиганство. А вот организатору акции, 33-летнему менеджеру автосалона, грозит штраф от 500 тысяч рублей и даже лишение свободы на пять лет по статье «Хулиганство с применением насилия».