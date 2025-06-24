Несколько человек погибли при падении ракеты в Беэр-Шеве в Израиле

Ракета попала в семиэтажное здание в израильском городе Беэр-Шеве. Как сообщают журналисты телеканала N12, три человека погибли. Кроме того, самому строению был нанесен ущерб, в результате прилета снаряда оно было частично разрушено. Также, представитель телеканала добавил, что к настоящему моменту по Израилю ударили четыре ракеты.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что иранские солдаты направили ракеты в сторону израильского государства. Противостояние двух государств продолжается с 13 июня. Тель-Авив поразил ядерные объекты и военные базы, а через несколько часов Тегеран начал ответную операцию.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку после атаки ЦАХАЛ. Он заявил, что на вооружении у Израиля много оружия из США и «они знают, как им пользоваться». Позже Трамп в соцсетях сообщил, что между странами достигнуто соглашение о перемирии.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер подчеркнул, что Москва осуждает действия Израиля, так как они нарушают Устав ООН и международного права.

Тем временем количество погибших после иранских ударов по Израилю увеличилось до шести. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. В публикации подчеркивается, что помимо жертв есть пострадавшие — несколько человек получили ранения, в том числе серьезные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое «вечное» перемирие пообещал Тегерану и Тель-Авиву Дональд Трамп.