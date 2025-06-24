В Петербурге в подвале гостиницы нашли схрон с оружием

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Схрон с оружием нашли в подвале петербургского отеля

Фото, видео: Полиция Выборгского района; 5-tv.ru

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По одной из версий, склад мог принадлежать Тамбовской ОПГ.

В Петербурге в подвале отеля нашли тайник с гранатометами и тротилом. Арсенал обнаружили случайно во время ремонта.

В полицию обратился один из сотрудников гостиницы. Помимо прочего там была снайперская винтовка, охотничий карабин с глушителем, а также пистолеты, гранаты и другие боеприпасы. Кому все это принадлежало — пока неизвестно.

По одной из версий, схрон оборудовали участники самой влиятельной ОПГ Петербурга 1990-х годов — Тамбовской. Ее представитель Борис Иванов, он же Боб Инкассатор, был совладельцем гостиницы, где собственно и нашли тайник.

Сейчас оружие изучают следователи.

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