Водитель без прав сбил четырехлетнего ребенка в Томске
У мальчика диагностировали перелом основания черепа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Томские врачи спасают четырехлетнего ребенка, которого переехал грузовик. Все произошло во дворе жилого комплекса.
Мальчик выбежал с парковки и стал перебегать дорогу. Отец ребенка жестами пытался остановить водителя, но тот не среагировал. Мальчика увезли в больницу с переломом основания черепа.
Как оказалось, у водителя «ГАЗели» нет водительских прав. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Читайте также
49%
Нашли ошибку?