Водитель без прав сбил четырехлетнего ребенка в Томске

Эфирная новость 28 0

У мальчика диагностировали перелом основания черепа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Томские врачи спасают четырехлетнего ребенка, которого переехал грузовик. Все произошло во дворе жилого комплекса.

Мальчик выбежал с парковки и стал перебегать дорогу. Отец ребенка жестами пытался остановить водителя, но тот не среагировал. Мальчика увезли в больницу с переломом основания черепа.

Как оказалось, у водителя «ГАЗели» нет водительских прав. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

+21° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
78.39
0.10 91.74
1.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:40
Венесуэла и Никарагуа планируют запустить производство российских автомобилей
6:20
Штрафы до 10 тысяч: в России ввели новые правила для автомобилистов
6:00
Уникальный ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
5:40
Министр обороны Израиля провел телефонный разговор с главой Пентагона
5:20
Водитель без прав сбил четырехлетнего ребенка в Томске

Сейчас читают

Школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена
«В моем доме только так»: Виталий Гогунский объяснил свои скандальные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025