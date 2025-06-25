Два агента молдавской разведки задержаны в Москве

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 53 0

Спецслужбы Молдавии находились в России с миссией по нанесению ущерба.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

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В Москве задержали двух агентов молдавской разведки. По информации ФСБ, им были направлены задачи и указания, ориентированные на подрыв безопасности Российской Федерации.

Как сообщают в Службе Безопасности, обвиняемые дали показания и признали свою вину. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новороссийске. Задержан был 22-летний агент украинских спецслужб, который готовился заложить самодельную бомбу на одном из энергетических объектов города.

Поймать подозреваемого удалось, когда мужчина направлялся за взрывчатым оборудованием. Все нюансы дела продумали кураторы из Службы безопасности Украины, которые направляли и управляли всем необходимым через интернет-мессенджер.

Кроме того, стало известно, что обвиняемый собирал информацию о передвижениях кораблей Черноморского флота, а также фотографировал военные объекты.

Виновный признал свою вину и сотрудничает со следствием.  

Также известно о предотвращении контрабанды алмазов из России в Армению.

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