Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 40 0

Ранее обыски прошли по адресам родственников чиновника.

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Фото: © РИА Новости/Сергей Расулов

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Задержан государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Власти республики тесно сотрудничают с правоохранителями и следователями, чтобы обеспечить законность и порядок в Дагестане, сообщает пресс-служба главы региона.

До этого 25 мая силовики окружили дом Магомедова. Предположительно, обыски прошли по 50 адресам родственников госсекретаря. Причина задержания и обысков неизвестна.

Магомед-Султан Магомедов является основателем футбольного клуба «Анжи». Пост госсекретаря Дагестана он занимает с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два агента молдавской разведки задержаны в Москве. По информации ФСБ, им были направлены задачи и указания, ориентированные на подрыв безопасности Российской Федерации. Как сообщают в службе безопасности, обвиняемые дали показания и признали свою вину. Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Новороссийске. Задержан был 22-летний агент украинских спецслужб, который готовился заложить самодельную бомбу на одном из энергетических объектов города.

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