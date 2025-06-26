Удар по Ирану обсуждали еще при Байдене: Херш выпустил новую статью
Херш утверждает, что атаки на ядерные объекты Ирана обсуждались при Байдене
Фото, видео: 5-tv.ru
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На такой шаг не решились из-за непредсказуемых последствий.
Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своей статье подчеркнул, что опасаясь именно такого развития событий администрация Байдена так и не решилась на удар по ядерным объектам Ирана. Даже несмотря на уверенность американского командования в минимальных рисках.
«Мне сообщили, что уничтожение иранского запаса обогащенного урана на объекте Фордо, изолированной базе, укрытой в горе в 190 километрах к югу от Тегерана, с конца президентства Байдена находилось на первом месте в списке целей правительств США и Израиля», — пишет журналист-расследователь Сеймур Херш.
Лауреат Пулитцеровской премии уточнил, что даже самые современные бомбы США не могут достичь глубины, на которой расположены высокотехнологичные центрифуги. Поэтому американская авиация, в первую очередь, бомбила даже не сам объект Фордо, а вентиляционные шахты, коридоры и входы. В итоге, заблокировав доступ не только к оборудованию, но и, собственно, огромным запасам урана.
И пока иранские специалисты не смогут пробиться сквозь завалы, понять, что именно сейчас происходит на поврежденной базе, невозможно.
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