Удар по Ирану обсуждали еще при Байдене: Херш выпустил новую статью

На такой шаг не решились из-за непредсказуемых последствий.

Известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своей статье подчеркнул, что опасаясь именно такого развития событий администрация Байдена так и не решилась на удар по ядерным объектам Ирана. Даже несмотря на уверенность американского командования в минимальных рисках.

«Мне сообщили, что уничтожение иранского запаса обогащенного урана на объекте Фордо, изолированной базе, укрытой в горе в 190 километрах к югу от Тегерана, с конца президентства Байдена находилось на первом месте в списке целей правительств США и Израиля», — пишет журналист-расследователь Сеймур Херш.

Лауреат Пулитцеровской премии уточнил, что даже самые современные бомбы США не могут достичь глубины, на которой расположены высокотехнологичные центрифуги. Поэтому американская авиация, в первую очередь, бомбила даже не сам объект Фордо, а вентиляционные шахты, коридоры и входы. В итоге, заблокировав доступ не только к оборудованию, но и, собственно, огромным запасам урана.

И пока иранские специалисты не смогут пробиться сквозь завалы, понять, что именно сейчас происходит на поврежденной базе, невозможно.