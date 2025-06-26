Дени Вильнев станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

Дени Вильнев возглавил перезапуск легендарной франшизы об агенте 007. Кинокомпания Amazon, ставшая обладателем прав на «бондиану» за внушительный миллиард долларов, возлагает большие надежды на канадского режиссера, автора таких лент, как «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049».

Там считают, что его умение создавать масштабные миры станет «секретным оружием» при перезагрузке культовой истории. При этом перед режиссером стоит довольно сложная задача: не только выбрать сценарий, способный вдохнуть новую жизнь во франшизу, но и найти достойного преемника Дэниела Крейга.

По мнению многих критиков, актер установил высокую планку при исполнении роли Джеймса Бонда.



