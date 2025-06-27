«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 25 0

Боец ВС РФ подтвердил бесчеловечное отношение киевского режима к пленным

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Еще не освобожденным сослуживцам мужчина пожелал терпения.

Вернувшийся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский военный рассказал об условиях содержания киевским режимом. Этим он поделился в беседе с 5-tv.ru.

По словам бойца Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Ваня», пребывание в плену Украины было ужасным.

«Это бесчеловечные условия по сравнению с тем, как ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) относится к нашим военнопленным. В этом смысле это небо и земля», — отметил он.

К тому же он подчеркнул, что ему тяжело давалось ожидание возращения в родные края.

«Очень-очень долго ждал этого дня. Каждый раз бессонные ночи. Не передать словами», — сказал он.

При этом он посочувствовал еще не освобожденным военнослужащим.

«Те ребята, которые в плену остались, дай бог им терпения», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье. В Минобороны 26 июня заявили о начале нового этапа обмена пленными между Украиной и РФ. Процесс возвращения солдат еще продолжается.

+13° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.21
0.01 91.66
0.60
Небесный знак денежного апокалипсиса: финансовый гороскоп на июль 2025

Последние новости

1:36
Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии
1:16
«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ
0:56
Фицо наложил вето на новый пакет санкций Евросоюза против России
0:36
Трамп объявил о заключении торговой сделки с Китаем
0:21
«Первобытные люди»: лидер группы «7б» высказался о последователях блогера Лесли
23:55
От госсектора до транспорта: какие московские проекты стали лауреатами национальной ИТ-премии

Сейчас читают

«Неверный у вас коуч»: лидер «Бахыт-Компот» обратился к ученикам Алекса Лесли
«Подонки»: актер Пашутин высказался о домогавшихся до москвичек последователях Лесли
Эрдоган: Турция готова противостоять Израилю в случае необходимости
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025