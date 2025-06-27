Климатическая аномалия: самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

В пустыне Атакама в Чили выпал снег

Климатическая аномалия: самую сухую пустыню мира в Чили засыпало снегом

Фото: www.globallookpress.com/ Li Xiang

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Такого не происходило более десяти лет.

В пустыне Атакама в Чили, считающейся самой сухой в мире, выпал снег. Об этом стало известно из сообщения сотрудников обсерватории ALMA в соцсети.

При этом в источнике отметили, что инцидент произошел впервые за десять лет.

«Пустыня Атакама засыпана снегом. Этот феномен не видели уже более десяти лет», — подчеркнули в субтитрах к опубликованному ролику.

На кадрах видны холмы из песка, покрытые необычным для самой сухой пустыни снегом.

К тому же, из материала газеты El Mercurio следует, что метеорологи прогнозировали в регионе ливни и штормы.

Ранее, писал 5-tv.ru, ЮНЕСКО сообщало, что из-за таяния ледников под угрозой находятся два миллиарда человек.

На ситуацию повлияла рекордно выросшая температура воздуха в прошлом году. Всемирная метеорологическая организация, учрежденная ООН, отмечала, что это спровоцировало повышение уровня моря и приблизило планету к основному порогу потепления. Среди факторов аномалии — перемены в солнечном цикле, сильнейшее извержение вулкана и сокращение охлаждающих аэрозолей.

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