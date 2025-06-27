Новое здание картинной галереи Нестеренко будет готово в этом году

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 15 0

Специалисты приступили к монтажу кровли и фасадов, делают черновую и чистовую отделку.

Новое здание картинной галереи Нестеренко будет готово в этом году

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В этом году завершится строительство нового здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко на Бутырской улице. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Его возводят в неоклассическом стиле, а интерьерные решения выполнят на стыке модерна, неоклассики и ампира. Идея проекта принадлежит самому художнику», — написал мэр Москвы.

Монолит здания почти готов. Сейчас специалисты приступили к монтажу фасадов из декоративных стеклофибробетонных изделий и кровли, делают черновую и чистовую отделку.

В галерее расположатся экспозиционно-выставочная зона, фондохранилище и реставрационные мастерские, а также комфортное фойе и входная группа.

Парадная лестница свяжет выставочные залы и позволит сделать осмотр экспозиции непрерывным. Увидеть коллекции работ, посвященные отечественной истории и культуре, смогут одновременно до 400 человек.

Добраться до галереи будет просто: она расположена у станции «Савеловская» Большой кольцевой линии метро.

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