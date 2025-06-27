Путин: госпереворот на Украине был поддержан Западом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Президент РФ уточнил, что российские оборонные расходы направлены на успешное завершение СВО, а не на агрессию в отношении Европы.

Путин напомнил, что госпереворот на Украине был поддержан Западом

Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Государственный переворот на Украине был поддержан Западом, который в последствии стал говорить о России как о стране-агрессоре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Они или сами идиоты, или нас за дурачков принимают», — поделился глава государства.

Владимир Владимирович уточнил, что российские оборонные расходы направлены на успешное завершение специальной военной операции. Путин добавил, что траты не направлены на агрессию к Европе. Президент рассказал, что расходы на оборону России составляют 6,3% ее ВВП. При этом, глава государства поделился, что правительство планирует сократить траты в этой сфере.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

 

+13° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
78.21
0.01 91.66
0.60
Зарождается импульс: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 2025 го...

Последние новости

19:20
Повод веский: МИД РФ выразил протест послу ФРГ
19:14
Выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС: главное
19:08
«Выздоравливай скорее, папочка»: Дэвид Бекхэм был экстренно госпитализирован
18:50
Спецназ Армении штурмом пытался взять резиденции Каталикоса
18:34
Легендарный комбат кремлевских курсантов Владимир Янгорев отмечает 100-летие
18:20
Путин: госпереворот на Украине был поддержан Западом

Сейчас читают

«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 июня по 6 июля
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025