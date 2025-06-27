Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Отношения между Россией и США начинают выравниваться, добавил президент.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины. Такую позицию выразил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

«Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны», — добавил Путин.

Глава государства также сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами наших стран рабочие контакты налажены.

В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Кроме лидеров России и Белоруссии присутствуют главы Казахстана и Киргизии, а также представители свыше тридцати стран-наблюдателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил об оперативном контакте переговорщиков России и Украины. Сейчас они обсуждают дату нового раунда переговоров. По словам российского лидера, главы делегаций на данный момент обсуждают дату следующего раунда переговоров. Путин также уточнил, что проекты меморандумов обеих сторон по урегулированию конфликта станут ключевым вопросом на третьем раунде.

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