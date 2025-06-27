Повод веский: МИД РФ выразил протест послу ФРГ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Послу ФГР Александру Графу Ламбсдорффу высказан решительный протест

Встреча посла ФГР в МИД РФ завершилась

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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«Откровенно недружественные действия» властей Германии повлекут неизбежный ответ России, отметили в ведомстве.

Послу ФГР Александру Графу Ламбсдорффу высказан решительный протест из-за преследования российских журналистов в Германии. Об этом сообщили по итогам встречи с немецким дипломатом в Министерстве иностранных дел РФ.

Не так давно Ламбсдорфф вышел из дверей ведомства и заявил о завершении встречи, которая длилась более двух часов. Разговор с российской стороной он назвал «интересным».

«У нас, как вы можете видеть, был длинный интересный разговор. Мы обсудили условия работы наших корреспондентов. Мы продолжим этот диалог», — сказал Александр Граф Ламбсдорфф.

В МИД РФ с послом ФГР встреча проводилась для обсуждения работы российских журналистов, которые на территории Германии подвергались преследованиям.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась, что Берлин игнорирует просьбу Кремля остановить давление на сотрудников СМИ России. Уточнялось, что к ним и членам их семей немецкие власти применяют методы травли и пропаганды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение. Такое мнение выразила Захарова.

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