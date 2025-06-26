Захарова: атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Захарова: атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение

Захарова: атака ВСУ на журналистов КНР под Курском — террористическое нападение

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Тема:
Курская область

Этот целенаправленный удар украинских боевиков говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, отметила дипломат.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) съемочную группу китайского телеканала Phoenix в Курской области. Это является террористическим нападением. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«В результате этого террористического нападения получил ранения журналист телекомпании. <…> Профильные международные структуры, гендиректор ЮНЕСКО, верховный комиссар ООН по правам человека, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обязаны оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев», — говорится в публикации.

По словам дипломата, на представителе китайского телеканала был бронежилет с надписью «PRESS». Захарова отметила, что это был намеренный удар по журналистам и он свидетельствует о попытке украинской стороны заставить замолчать представителей СМИ. Киев не хочет допустить распространение объективной информации о происходящем на специальной военной операции.

ВРИО губернатора Курской области Александр Хинштейн уточняет, что раненный в ходе атаки ВСУ китайский журналист Лу Юйгуана обследован в больнице Курской области. Как отмечает глава региона, у него нет других ранений, кроме повреждения кожи головы. Лу Юйгуан не стал госпитализироваться.

Лу Юйгуан пострадал в результате удара украинского БПЛА по поселку Коренево. В результате атаки 63-летний корреспондент получил черепно-мозговую травму. 

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