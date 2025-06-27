Российская теннисистка Панова вышла в финал парного турнира WTA в Германии

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Российская теннисистка Панова вышла в финал турнира в Германии

Российская теннисистка Панова вышла в финал парного турнира WTA в Германии

Фото: IPA Sport/ABACA/ТАСС

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В соревнованиях спортсменка участвует в парном разряде.

Теннисистка Александра Панова из России со своей коллегой Го Ханьюй из Китая вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Девушки участвуют в соревновании в немецком Бад-Хомбурге в парном разряде. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

В полуфинале Панова и Го Ханьюй обошли китайскую пару Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счетам 6:3 и 6:4 в двух сетах. Матч длился один час 15 минут. За победу в финале теннисистки будут бороться с украинской спортсменкой Людмилой Киченок и ее австралийской партнершей Эллен Перес.

В рейтинге ассоциации Панова идет на 33 месте, она обладает десятью титулами. Китаянка Го Ханьюй занимает 39 позицию списка.

Женская теннисная ассоциация (WTA) организовывает серию элитных соревнований женского профессионального тенниса. Она была основана в 1973 году американской теннисисткой Билли-Джин Кинг.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские спортсмены и судьи возвращаются на международную арену. Гимнасты примут участие в соревнованиях по прыжкам на батуте.

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