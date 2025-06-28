В Норильске на территории рудника произошло обрушение грунта

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Возле рудника «Маяк» в городе Норильск Красноярского края обрушился грунт

В Норильске произошло обрушение грунта

Фото: 5-tv.ru

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Под завалами может находиться женщина-сторож.

В Норильске на территории рудника «Маяк» произошло обрушение грунта. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

Грунт обрушился на площади 132 квадратных метра на глубину 25 метров. По предварительной информации, под завалами может находиться женщина-сторож, которая во время ЧП, вероятнее всего, была в вагончике. Бытовка располагалась именно в том месте, где произошел обвал. Постройка моментально ушла под землю.

Следователи предполагают, что обрушение могло произойти из-за разрыхления почвы, потому что растаяла вечная мерзлота. К такому выводу они пришли из-за отсутствия на месте ЧП пустот. В настоящее время проводятся мероприятия по поиску пропавших, а также принимаются меры для предотвращения повторных обрушений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Приморье разбился легкомоторный самолет. Им управлял 56-летний гражданин, который в результате происшествия погиб. По версии следствия, хозяин летательного аппарата одолжил своему погибщему другу самолет, чтобы тот улучшил навыки пилотирования.

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В Норильске на территории рудника произошло обрушение грунта

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