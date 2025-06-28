Наконец-то можно! Выпускники о своем настрое перед «Алыми парусами»

Экзамены у вчерашних школьников уже позади.

Выпускники 2025 года настроены отжигать на празднике «Алых паруса». Своими эмоциями перед ярким шоу на Дворцовой площади они поделились с корреспондентом 5-tv.ru.

«Настрой сегодня отжигать. Наконец-то можно спокойно отдохнуть после всех экзаменов», — заявила вчерашняя школьница Мария Сорокина.

Ее сестра-близнец Анастасия разделила эмоции родственницы и заверила, что планирует сегодня зарядиться энергией.

Девушки также рассказали о своей одной на двоих мечте. Они стремятся стать всемирно известными музыкантами и петь на различных концертных площадках.

«Выступать по разным странам и дарить людям радость и добро, свою энергию, позитив и счастье!» — признались сестры.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о самых ярких моментах легендарного праздника выпускников «Алые паруса». Каждый год мероприятие посвящено новой тематике, чтобы сделать эту ночь для выпускников незабываемой.