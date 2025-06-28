Чудо-напиток: можно ли похудеть на чайном грибе

Камбуча содержит пробиотики, витамины группы B и антиоксиданты, что является здоровой альтернативой обычным сладким напиткам.

Похудеть только на чайном грибе невозможно, однако он может быть полезен для здоровья. В беседе с «Вечерней Москвой» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Ольга Перевалова помогла развеять мифы об этом напитке.

По словам эксперта, комбуча, как еще называют чайный гриб, при добавлении меда и имбиря станет более богата на витамины. Помимо этого, специалист отметила, что напиток отлично утоляет жажду в жару. Однако диетолог утверждает, что похудеть лишь на комбуче невозможно. По словам Переваловой, она способна дать мочегонный эффект, который будет помогать при потере веса.

«С живота тяжелее всего убрать лишний жир. Для этого нужно находиться на сбалансированном низкокалорийном питании. А чайный гриб — это углеводный напиток. Он не содержит ни жиров, ни белков, необходимых для здорового питания. Словом, худеть на каком-то одном продукте нельзя», — рассказала диетолог.

Врач отметила, что употреблять только чайный гриб можно два-три дня. Но такую нагрузку на организм выдержит не каждый. При этом, на этой диете висцеральный жир, который скапливается вокруг внутренних органов, не будет уходить.

«Это (похудение. — Прим. ред) не быстрый процесс. При неправильном подходе к похудению будут уходить мышцы, а не жир. Его можно убрать только с помощью долгосрочного соблюдения правильного баланса потребляемых веществ и дефицита калорий», — заключила Перевалова.

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