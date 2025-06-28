Школьница переехала учиться в Санкт-Петербург ради «Алых парусов»

Школьница Стефания Глинка переехала в Санкт-Петербург, чтобы стать частью праздника «Алые паруса». Об этом девушка рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

«Я, если честно, скажу по секрету, в Петербург переехала просто ради того, чтобы в 11-м классе попасть на праздник „Алые паруса“. И переехала я из города Севастополь, Республика Крым», — призналась Стефания.

Жительницей Северной столицы она стала в прошлом году.

Выпускница отметила, что окончание школы, конечно, заставляет почувствовать грусть, однако «Алые паруса» помогают очень ярко и весело расстаться с детством.

«Все впереди очень интересное, яркое, но с другой стороны открываются новые волнительные горизонты, серьезные шаги, самостоятельные решения», — подчеркнула Глинка.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выпускники Венесуэлы прибыли на «Алые паруса».