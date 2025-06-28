Губернатор пожелал бывшим школьникам успехов в будущем.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал мировым праздник выпускников «Алые паруса», традиционно проходящий на Дворцовой площади.

«С праздником наследники!» — начал он свою речь.

В своем обращении к молодежи он отметил интернациональный характер этого праздника, так как на «Алые паруса» в этом году приехали выпускники из разных стран, в том числе из Гагаузии, Киргизии, Абхазии, Вьетнама, Африки, Венесуэлы, Кубы. Также присутствуют ребята из Мариуполя.

В этот момент толпа начала скандировать: «Россия!», поддержав тем самым речь главы города.

«Россия — страна смелых добрых и мужественных людей», — заключил Беглов.

После этого губернатор по традиции ударил в рынду, звук которой уже превратился в символ начала взрослой жизни.

Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге все готово к проведению праздника выпускников «Алые паруса — 2025». На главной площади Северной столицы завершается саундчек артистов, уступая место приезжающим выпускникам.