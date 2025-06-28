Александр Беглов дал старт празднику выпускников «Алые паруса»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Губернатор пожелал бывшим школьникам успехов в будущем.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал мировым праздник выпускников «Алые паруса», традиционно проходящий на Дворцовой площади.
«С праздником наследники!» — начал он свою речь.
В своем обращении к молодежи он отметил интернациональный характер этого праздника, так как на «Алые паруса» в этом году приехали выпускники из разных стран, в том числе из Гагаузии, Киргизии, Абхазии, Вьетнама, Африки, Венесуэлы, Кубы. Также присутствуют ребята из Мариуполя.
В этот момент толпа начала скандировать: «Россия!», поддержав тем самым речь главы города.
«Россия — страна смелых добрых и мужественных людей», — заключил Беглов.
После этого губернатор по традиции ударил в рынду, звук которой уже превратился в символ начала взрослой жизни.
Праздник «Алые паруса» возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В этом году праздник отмечает 20-летие со дня возрождения.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге все готово к проведению праздника выпускников «Алые паруса — 2025». На главной площади Северной столицы завершается саундчек артистов, уступая место приезжающим выпускникам.
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