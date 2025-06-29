Соответствующие ограничения были введены администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена.

В США решили отменить санкции против России, которые затрудняли выполнение строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

Министр заявил, что с прогрессированием «Пакш-2» Венгрия будет способна в долгосрочной перспективе самостоятельно производить большую часть электроэнергии, в которой нуждается сама страна и ее экономика.

В правительстве гарантируют, что вскоре венгерский народ будет оплачивать «самые низкие счета за коммунальные услуги в Европе».

Напомним, в ноябре 2024 года администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела санкции против российского Газпромбанка, через который проходила деятельность финансирования стройки атомной электростанции «Пакш-2». С приходом Дональда Трампа на пост американского лидера ограничения были сняты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении премьер-министр Словакии Роберта Фицо про возможный отказ Европейским союзом от российского газа. Фицо заявил, что при таких обстоятельствах по большей части пострадает именно его страна. Он назвал исход этого решения «выстрелом в колено».

Также Фицо отметил, что не увидел у Евросоюза заинтересованности в скором разрешении украинского конфликта после последнего заседания Евросоюза.