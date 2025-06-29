В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Парень потерял сознание во время игры и больше не пришел в себя.

В Подмосковье во время матча умер 26-летний футболист

Фото: ВКонтакте/talent_serpukhov

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В Подольске сотрудники Следственного комитета России по Московской области начали проверку из-за гибели футболиста во время игры. Об этом сообщает пресс-служба местного СК.

Трагедия произошла вечером 28 июня. Во время матча десятого тура чемпионата Московской области Лиги В‑3 между командами «Нара» и «Парковый» один из футболистов — Артем Калмыков — потерял сознание. После того как спортсмен упал на газон, его вынесли за пределы поля. Парня попытались реанимировать. Однако помочь 26-летнему юноше уже не смогли: он скончался до приезда скорой помощи.

Следователи приступили к проверочным мероприятиям, в частности правоохранительные органы запросили медицинские документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщается, что Артем Калмыков играл за подольский клуб «Парковый». Спортсмену стало плохо на 60-ой минуте матча. Тогда его команда выигрывала с огромным отрывом — счет был 7-2.

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