«Мама всегда бежала на кухню»: как жили Вишневская и Ростропович

Дочь выдающихся деятелей культуры рассказала о взаимоотношениях ее родителей.

Дом оперной певицы Галины Вишневской и виолончелиста Мстислава Ростроповича был всегда наполнен любовью. Пианистка Елена Ростропович поделилась с корреспондентом 5-tv.ru трогательными воспоминаниями о семейной жизни родителей и их трепетных взаимоотношениях.

«Когда папа приезжал, мама всегда бежала на кухню, чтобы приготовить ему сразу еду и то, что он любит. А папа без конца ей дарил подарки, без конца делал сюрпризы, что-то выдумывал. Мы не скучали в нашей семье», — рассказала Елена.

Отвечая на вопрос, были ли моменты соперничества или строгости в их браке, Елена отметила, что их отношения были равными.

«Такого не было, они были абсолютно на равных, на одном уровне. Два великих человека с невероятными характерами. Они настолько были разными, что они подходили друг другу. Мама принимала самые главные решения, без мамы не могли обойтись и без ее решения ничего не принимали», — поделилась пианистка.

Воспоминаниями о родителях Елена Ростропович поделилась на презентации книги журналиста и телеведущего Вадима Верника «Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт для голоса и виолончели».

В книге подробно рассказывается о судьбе одной из самых ярких оперных певиц XX века и ее не менее легендарного супруга — выдающегося виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дома Галина Вишневская была обычным человеком, мамой и женой.